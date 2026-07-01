El IGAC dio luz verde para ajustar los avalúos catastrales en cinco municipios de Santander

El IGAC trabajará de manera articulada con los alcaldes, quienes actuarán como enlace con las comunidades.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) dio luz verde para avanzar en el ajuste de los avalúos catastrales rurales en los municipios de Los Santos, Contratación, Matanza, Suratá y Ocamonte, luego de una mesa técnica realizada con la Gobernación de Santander y las administraciones municipales.

La decisión permitirá continuar con el proceso para corregir los avalúos que fueron cuestionados por comunidades campesinas tras las actualizaciones catastrales realizadas este año.

En el caso de Los Santos, ya quedó lista la solicitud de la resolución para realizar el ajuste. En los otros cuatro municipios se alcanzaron los acuerdos técnicos necesarios para que el IGAC expida las respectivas resoluciones.

El secretario de Planeación de Santander, Diego Tamayo Salcedo, aseguró que este es el primer paso para atender otros municipios que también han solicitado la revisión de sus avalúos.

“Iniciamos con cinco municipios; esta semana vamos a atender 19 municipios más, que se suman a los 16 en los que ya logramos resolver la situación”, afirmó el funcionario.

Una vez el IGAC expida las resoluciones, actualizará las bases de datos catastrales y enviará la información a cada municipio para que las secretarías de Hacienda adelanten los ajustes correspondientes.

La Gobernación de Santander informó que las mesas de trabajo continuarán con otros municipios donde también se han presentado inconformidades por las actualizaciones catastrales rurales.