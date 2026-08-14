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14 ago 2026 Actualizado 16:41

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Bucaramanga

Recompensa de hasta $80 millones por información sobre actos de intimidación en Barrancabermeja

Las autoridades investigan la aparición de pancartas atribuidas al Frente 12 de las disidencias de las FARC y la instalación de un cilindro cerca de Unipaz.

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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La aparición en las últimas horas de pancartas alusivas al Frente 12 de las disidencias de las FARC y la instalación de un cilindro activaron un operativo de seguridad en Barrancabermeja.

Ejército, Policía, CTI y organismos de investigación trabajan para establecer quiénes están detrás de estos hechos, que, según las autoridades, buscan generar temor entre la población y afectar la tranquilidad en el Distrito.

Como parte de la investigación, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barrancabermeja ofrecen una recompensa de hasta $80 millones por información que permita identificar, ubicar, capturar y judicializar a los responsables.

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Además, fueron reforzadas las labores de control territorial, inteligencia e investigación en Barrancabermeja y su área de influencia, donde las autoridades mantienen un dispositivo interinstitucional desde hace más de 20 días.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma y entregar cualquier información a través de los canales oficiales, bajo reserva.

El secretario del interior de Santander, Óscar Eduardo Hernández, aseguró que las autoridades buscan evitar que este tipo de acciones pasen de actos de intimidación a hechos de mayor gravedad. “No permitiremos que acciones propagandísticas o de intimidación pretendan alterar el orden público, sembrar miedo entre los ciudadanos o evolucionar hacia hechos terroristas”, señaló el funcionario.

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