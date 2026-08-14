Entre grietas: 107 familias de Girón siguen esperando reparar sus viviendas en riesgo de colapso

Los habitantes de la Urbanización Bosquecito, en Girón, acudieron a la Defensoría del Pueblo para exigir la entrega de unos $5.200 millones que, según denunciaron, permanecen depositados desde hace varios meses y estarían destinados a atender las afectaciones de sus viviendas.

Luis Alberto Segura, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización, explicó que la comunidad inició hace 12 años una lucha jurídica por problemas de construcción en las viviendas. El proceso tuvo una decisión favorable en primera instancia y posteriormente, el 30 de agosto de 2023, se conoció la sentencia de segunda instancia.

De acuerdo con Segura, después del fallo comenzaron las gestiones para que la Alcaldía realizara los pagos correspondientes. Aseguró que ya se habría desembolsado el 81% de los recursos, mientras que otros dineros permanecen bajo manejo de la Defensoría del Pueblo.

“Desde el mes de diciembre y febrero de este año han tenido un dinero de 5.200 millones que tienen ahí depositados”, señaló el representante de la comunidad, quien cuestionó que esos recursos todavía no hayan sido entregados.

El terremoto volvió a poner en evidencia las fallas

La preocupación de los habitantes aumentó después del movimiento sísmico registrado el lunes, pues, según relataron, algunas de las viviendas volvieron a presentar movimientos y las condiciones de infraestructura que motivaron el proceso judicial continúan sin ser solucionadas.

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Segura explicó que los recursos están destinados precisamente a intervenir las viviendas que presentan problemas de construcción. “Nuestra comunidad es de 174 viviendas de las cuales 107 salieron favorecidas en la demanda”, indicó.

El representante comunal aseguró además que existen casas con grietas que no han podido ser reparadas.

Alcaldía asegura que ya cumplió con el pago

Frente a la denuncia de los habitantes de Bosquecito, el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, aseguró en Caracol Radio que la administración municipal ya cumplió con el fallo judicial y realizó el giro del 100% de los recursos ordenados para las familias.

El mandatario explicó que el procedimiento establece que el municipio debe hacer el pago a través de la Defensoría del Pueblo y afirmó que la alcaldía se encuentra al día con la obligación. Según Ramírez, para cumplir con el fallo incluso fue necesario trasladar recursos de otra destinación.

“Yo cumplí al 100% ya con el giro de esos recursos, se le entregó al 100% a las familias”, manifestó.

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Ramírez reconoció, que las familias aún no han recibido la totalidad de los recursos, situación que, según explicó, corresponde ahora al trámite que adelantan ante la Defensoría del Pueblo.

“Entiendo que están en una situación con la Defensoría del Pueblo porque no les han girado el 100% de los recursos”, señaló el mandatario, quien agregó que la administración está atenta al proceso, aunque hasta el momento no han recibido una solicitud de apoyo por parte del abogado que representa a las familias.

La comunidad, por su parte, insiste en que necesita los recursos para intervenir las viviendas afectadas, algunas de las cuales presentan grietas y problemas de construcción desde hace años sin ser solucionados y a hoy, quienes las habitan, dicen encontrarse en peligro.