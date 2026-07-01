“Hombres que cuidan”: el programa que sensibilizó a 5.000 hombres llega al Ejército en Medellín

Medellín

Un total de 170 soldados de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín finalizaron con éxito un proceso de formación en masculinidades corresponsables y prevención de violencias. Los talleres se dictaron mediante encuentros mensuales entre marzo y junio, convirtiendo al batallón en un escenario clave para la reflexión y la convivencia.

El objetivo central de las capacitaciones fue cuestionar los estereotipos tradicionales de género y brindar herramientas a los militares. Con esto se busca que los uniformados promuevan el cuidado mutuo y construyan entornos mucho más seguros y protectores en sus familias, comunidades y puestos de trabajo.

Esta iniciativa forma parte del programa “Hombres que cuidan, hombres como vos”, una estrategia de la Alcaldía de Medellín operada por la Fundación Mi Sangre. El proyecto cuenta con reconocimiento y financiamiento internacional tras ser destacado en América Latina por su impacto en la cultura del cuidado.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, resaltó que involucrar a los hombres en estas conversaciones hace que toda la sociedad avance. Según la funcionaria, entender que el cuidado también es su responsabilidad es el camino para consolidar relaciones equitativas en la ciudad.

Por su parte, los participantes valoraron el impacto del aprendizaje en su día a día. El dragoneante Germán Úsuga explicó que la formación le permitió entender la importancia de asumir un rol activo y corresponsable en el hogar, apoyando directamente a su pareja en las tareas diarias.

Hasta la fecha, la estrategia ya ha sensibilizado a más de 5.187 hombres en Medellín y ha articulado el trabajo de 40 organizaciones. Además del Ejército, el programa ha trasladado esta conversación a instituciones como la Policía Metropolitana, el Sena y el Cuerpo Oficial de Bomberos.