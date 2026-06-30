¡A rodar en la Feria de las Flores! Abiertas las inscripciones para la Feria a Ritmo de Bicicleta

Medellín

Ya están abiertas las inscripciones para una nueva edición de la Feria a Ritmo de Bicicleta, el tradicional ciclopaseo que llena de color a Medellín. Los interesados en participar tienen plazo de asegurar su cupo hasta el próximo jueves 30 de julio.

El evento se llevará a cabo el sábado primero de agosto en el marco de la Feria de las Flores 2026. La rodada contará con un recorrido de 11 kilómetros que iniciará y finalizará en el emblemático Parque de las Luces, pasando por puntos clave como la avenida El Poblado, Belén y Laureles.

La convocatoria está abierta para personas de todas las edades, quienes podrán rodar de forma individual o en grupos. El único requisito para los menores de edad es que su registro sea realizado en la plataforma por un adulto responsable.

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“La bicicleta sigue siendo un símbolo de movilidad sostenible, bienestar y encuentro ciudadano”, destacó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, quien invitó a la ciudadanía a unirse a esta apuesta por una Medellín más saludable y humana.

Para esta edición, el desfile contará con seis categorías premiables: Flores, carrozas y comparsas; Al trabajo en bici; Personajes famosos; Clásicas, antiguas y vintage; Sostenible y Familiar. También habrá dos categorías no premiables: Abierta e Institucional.

El formulario de inscripción ya se encuentra habilitado en el sitio web oficial de la Alcaldía de Medellín. Para conocer todos los requisitos y lineamientos de la convocatoria, los ciudadanos pueden consultar los canales digitales en @cultura.med.