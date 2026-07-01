Gremios respaldan propuesta de Abelardo de la Espriella para saldar deudas de Air-e con generadoras

Los gremios económicos y representantes de los usuarios del servicio de energía en Barranquilla manifestaron su respaldo al anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de buscar el pago de las deudas que el Estado mantiene con las empresas generadoras de energía, una medida que consideran clave para aliviar la crisis del sector eléctrico en la región Caribe.

El presidente de la Junta Directiva de Fenalco Atlántico, Rafael Madero, afirmó que el nuevo Gobierno debe utilizar todas las herramientas que le otorga la ley para reducir el impacto que la crisis financiera del sector ha tenido sobre el servicio y las tarifas que pagan los usuarios.

“Confiamos plenamente en que va a hacer el esfuerzo necesario para definir de una vez por todas la situación del alto costo de la energía que tenemos en la Costa Atlántica. Sabemos que el presidente electo conoce la problemática, la tiene bien mapeada y esperamos que las decisiones que se adopten sean de fondo, que solucionen este problema y permitan que las tarifas sean razonables para la región”, expresó Madero.

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Por su parte, Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe, sostuvo que el pago de estas obligaciones es una medida jurídicamente viable y recordó que esa fue una de las propuestas que la organización planteó cuando el Gobierno nacional intervino la empresa Air-e.

Según explicó, la Ley de Servicios Públicos establece que cuando el Estado interviene una empresa prestadora de servicios públicos debe garantizar su sostenibilidad financiera, para lo cual existe el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, creado precisamente para respaldar económicamente a las compañías intervenidas.

“Desde que se intervino Air-e hace casi dos años planteamos que el Gobierno debía cumplir con esa obligación. El Fondo Empresarial fue creado para apalancar financieramente a las empresas intervenidas, pero en el caso de Air-e el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha querido aplicar esa norma”, señaló Alarcón.

Los representantes de los gremios consideran que el saneamiento de las obligaciones con las generadoras permitiría dar mayor estabilidad al sistema eléctrico de la región y contribuiría a evitar nuevos riesgos en la prestación del servicio.

Actualmente, las deudas que mantiene Air-e Intervenida con las empresas generadoras de energía superan los 2 billones de pesos, una situación que ha sido señalada por el sector como uno de los principales factores que agravan la crisis financiera de la compañía y del mercado eléctrico en la región Caribe.