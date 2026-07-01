Barranquilla envió las primeras 35 toneladas de ayudas humanitarias a Venezuela

Barranquilla inició el envío de ayudas humanitarias hacia Venezuela con un primer cargamento de 35 toneladas de alimentos, agua potable, medicamentos, productos de aseo, colchonetas y otros elementos esenciales, recolectados gracias a la solidaridad de ciudadanos, empresas e instituciones sin ánimo de lucro.

El despacho se realizó este martes desde el centro de acopio habilitado por la Alcaldía Distrital en Barranquillita, luego de que la ciudad reuniera un total de 82 toneladas de donaciones destinadas a las comunidades venezolanas afectadas por la emergencia.

A través de su cuenta en X, el alcalde Alejandro Char destacó la salida del primer camión cargado de ayudas y aseguró que se trata de “un camión lleno de esperanza” que parte desde Barranquilla hacia el vecino país. El mandatario también agradeció el respaldo de los barranquilleros y reiteró que la campaña de recolección continuará activa.

“Este es el primer envío de 35 toneladas que se hace desde la ciudad, de las 82 toneladas que se han recibido hasta el momento”, señaló la Administración Distrital, al tiempo que confirmó que el centro de acopio permanecerá abierto las 24 horas para recibir nuevas donaciones.

El punto de recepción de ayudas está ubicado en la carrera 43 #6-120, en el sector de Barranquillita, donde personal de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo continúa con las labores de recepción, clasificación y organización de los insumos que harán parte de los próximos despachos hacia Venezuela.

Entre quienes se han sumado a la iniciativa está Juan Maya, uno de los ciudadanos que entregó donaciones para apoyar a las familias afectadas, quien hizo un llamado a mantener la solidaridad con el pueblo venezolano.

De manera paralela, la Gobernación del Atlántico habilitó un segundo centro de acopio en La Galería de la Plaza de la Paz, desde donde también se recibirán alimentos, medicamentos, elementos de aseo y demás ayudas humanitarias. El llamado de la administración departamental está dirigido tanto a la ciudadanía como al sector empresarial para fortalecer la recolección y ampliar la capacidad de respuesta.