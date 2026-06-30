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01 jul 2026 Actualizado 00:08

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Cerca de 11.000 barranquilleros salieron del desempleo en el trimestre marzo - mayo 2026

La tasa de desempleo bajó a 8.9%, mientras que el año anterior esta misma fue de 10.4%.

Desempleo (créditos: GettyImages)

Desempleo (créditos: GettyImages) / Svetlanais

Desempleo (créditos: GettyImages)
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Cerca de 11.000 barranquilleros salieron del desempleo en el trimestre marzo – mayo de este año y hoy más de 600.000 habitantes están ocupados.

En el mismo periodo del año anterior esta cifra estaba en 10.4%, por lo que las autoridades distritales destacaron las medidas que se han adoptado en apoyo a las personas en desempleo como créditos y capital semilla.

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Según el alcalde Alex Char, esta es la tasa de desempleo más baja desde el 2021 cuando estaba en 14.5%. Por su parte, los comerciantes destacaron esta reducción debido a que impacta de manera positivo en la economía de la ciudad y de las familias.

Asimismo, Rafael Madero, presidente de la Junta de Fenalco Atlántico, indicó que este es un impulso para que las empresas puedan generar más empleo y que haya más inversionistas.

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