Refuerzan inteligencia contra bandas tras aumento de violencia en Barranquilla

Las autoridades de Barranquilla realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la escalada de violencia que golpeó al área metropolitana durante junio y definir nuevas estrategias para enfrentar a las estructuras criminales responsables de los recientes hechos de sangre.

El encuentro se llevó a cabo luego de que el mes cerrara con 113 homicidios y tres masacres en Barranquilla y su área metropolitana, cifras que reflejan el recrudecimiento de la disputa entre organizaciones dedicadas al control de las rentas ilegales.

Como resultado del consejo de seguridad, las autoridades anunciaron la llegada de grupos especiales de investigación del Gaula y de la Dijín, que apoyarán las labores de inteligencia e investigación para identificar y capturar a los responsables de los homicidios y debilitar las estructuras criminales que operan en la región.

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De acuerdo con la información analizada por las autoridades, el incremento de la violencia estaría relacionado con la confrontación entre las bandas “Los Pepes”, “Los Costeños” y “La Nueva Generación”, una disidencia de esta última organización criminal que sería liderada por alias “El Menor”.

Las investigaciones indican que el surgimiento de “La Nueva Generación” habría intensificado la guerra por el control de actividades ilícitas, principalmente en Barranquilla y el municipio de Soledad, donde se concentra gran parte de los enfrentamientos entre estas organizaciones.