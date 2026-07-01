Garzón y Acevedo permanecen en alerta por amenaza de incendios forestales en el Huila

Neiva

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene en alerta roja al municipio de Garzón y en alerta amarilla a Acevedo por amenaza de incendios forestales. Ante este panorama, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila instó a las autoridades locales a fortalecer las acciones de prevención y preparación.

Según la entidad, las alertas obedecen a las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño, que han incrementado el riesgo de incendios y posibles escenarios de sequía. Por ello, se solicitó a los municipios activar sus planes de contingencia y mantener disponibles los recursos necesarios para atender cualquier emergencia.

Orlando Garzón, profesional de manejo de desastres de la dependencia, indicó que actualmente 21 municipios del departamento cuentan con convenios activos con sus cuerpos de bomberos. Agregó que se realiza seguimiento a las localidades que aún no los han suscrito, con el fin de garantizar una respuesta oportuna frente a las emergencias.

La Oficina para la Gestión del Riesgo también hizo un llamado especial a los municipios del norte y occidente del Huila, donde históricamente se registra el mayor número de incendios forestales. Además, invitó a la ciudadanía a evitar las quemas a cielo abierto, no arrojar colillas de cigarrillo u otros elementos que puedan generar fuego y reportar de inmediato cualquier conato a las autoridades competentes.