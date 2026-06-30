Capturan en Neiva a hombre investigado por presunto abuso sexual contra una menor

Neiva

Según la investigación, el detenido es señalado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado y en concurso homogéneo. Los hechos ocurrieron entre agosto de 2019 y septiembre de 2021 en el barrio Timanco, de la capital huilense, según las autoridades.

El hombre de 68 años que era requerido por la justicia mediante orden judicial. El operativo fue ejecutado por integrantes de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, de la policía metropolitana de Neiva, quienes llegaron al sitio donde se encontraba el sujeto que luego fue detenido.

Según testigos afirmaron que el hombre, aprovechado la confianza de los familiares de la víctima para quedarse a solas con la menor y, al parecer, cometer actos que afectaron su integridad y formación sexual. Estos hechos son materia de análisis dentro del proceso penal.

Asimismo, las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los menores. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica.