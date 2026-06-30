Boyacá se une para ayudar a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela

Frente a la Gobernación de Boyacá se instaló una carpa donde se reciben las donaciones de los boyacenses. También se habilitó un punto en Indeportes Boyacá, al norte de Tunja, y en la Casa de Boyacá en Bogotá / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La Gobernación de Boyacá puso en marcha una jornada de recolección de ayudas humanitarias para apoyar a las familias afectadas por el reciente terremoto ocurrido en Venezuela. La iniciativa busca convocar a los boyacenses para que se sumen con donaciones que serán enviadas a las zonas impactadas por la emergencia.

La campaña se desarrolla en la entrada principal de la Gobernación de Boyacá, en la Plaza de Bolívar de Tunja, donde este 30 de junio se reciben donaciones hasta las 6:00 de la tarde. La jornada continuará el miércoles 1 de julio en horario continuo, desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Además del punto habilitado en Tunja, los ciudadanos también podrán entregar sus aportes en las instalaciones de Indeportes Boyacá y en la Casa de Boyacá, en Bogotá, con el propósito de facilitar la participación de quienes desean contribuir con esta causa humanitaria.

Ana Villanueva, integrante de la Oficina de Gestión Social de la Gobernación de Boyacá, explicó que las necesidades más urgentes corresponden a alimentos que no requieran preparación, debido a las dificultades que enfrentan muchas familias para cocinar tras el desastre.

"Los productos enlatados son fundamentales porque muchas personas no tienen dónde preparar alimentos. También estamos recibiendo cobijas, ropa en buen estado, elementos de aseo, baterías y linternas, que incluso están siendo requeridas por los organismos de rescate que trabajan en la zona", señaló.

Las ayudas recolectadas serán enviadas durante el transcurso de esta semana con el fin de atender a las comunidades afectadas por la emergencia. Desde la Gobernación hicieron un llamado a la solidaridad de los boyacenses, recordando que cualquier aporte, sin importar su tamaño, representa una oportunidad para brindar alivio a quienes atraviesan una situación crítica.

Las autoridades reiteraron que cada donación suma y extendieron la invitación a participar en esta jornada solidaria, que busca llevar esperanza y apoyo a las familias venezolanas afectadas por el sismo.