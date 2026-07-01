El Banco de Alimentos de Cali se convierte en canal de acopio de ayudas para víctimas de Venezuela

La Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos se sumó a la campaña nacional liderada por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia para recibir ayudas humanitarias destinadas a las personas afectadas por la emergencia que atraviesa Venezuela.

El padre Joaquín Alberto Gómez, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Cali, explicó que la entidad ya se encuentra habilitada para recibir donaciones de la ciudadanía.

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“Nos estamos uniendo con todos los bancos de alimentos de Colombia a través de la Asociación de Bancos de Alimentos. Estamos siendo receptores de donaciones. Bien saben ustedes las dificultades tan grandes que tienen los hermanos nuestros en Venezuela con esto que ha acontecido tan difícil para ellos y para nosotros también tan doloroso. Muchas personas se quieren unir”.

El sacerdote hizo un llamado a los vallecaucanos para que apoyen esta iniciativa con donaciones en especie.

“Ojalá alimentos no perecederos. Como arroz, lentejas, frijol, enlatado, pañales, ojalá pudiéramos traer cobijas, colchonetas”, precisó.

Además de alimentos y elementos de primera necesidad, la campaña también busca recolectar ropa y calzado nuevos para las familias afectadas.

Las personas interesadas en aportar podrán acercarse al Banco de Alimentos de Cali de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, y los sábados de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. La sede está ubicada en la calle 24 No. 6-103, barrio San Nicolás, detrás de Tecnoquímicas.

20 días tardarán en llegar las ayudas que serán trasladadas en una caravana humanitaria hacia Cúcuta y, posteriormente, distribuidas en territorio venezolano gracias a una alianza entre el Banco de Alimentos de Cali, otros bancos de alimentos del suroccidente colombiano y organizaciones humanitarias.