Crisis de seguridad en Barranquilla: Personería cuestiona resultados de la “paz total”

El personero de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, expresó su preocupación por el incremento de la violencia en la ciudad y su área metropolitana, tras un fin de semana especialmente crítico en materia de seguridad con 21 crímenes y un cierre de mes de junio con 113 homicidios y tres masacres.

En diálogo con Caracol Radio, el funcionario señaló que pequeñas pandillas locales habrían evolucionado hasta convertirse en estructuras criminales más sólidas y organizadas, lo que ha dificultado su contención por parte de las autoridades.

El personero también se refirió a los intentos de diálogo con estructuras criminales en el marco de la política de “paz total”, asegurando que estos procesos no han generado resultados efectivos en el territorio.

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A su juicio, la estrategia careció de articulación con autoridades locales, lo que habría limitado su impacto real en la reducción de la violencia.

Alzate insistió en la necesidad de una coordinación más robusta entre el Gobierno nacional, alcaldías, gobernaciones y la fuerza pública, con el fin de diseñar una estrategia integral contra el crimen organizado.

Críticas al sistema judicial y al control carcelario

El personero cuestionó la capacidad del Estado para mantener a los delincuentes de alta peligrosidad fuera de las calles. Advirtió que desde los centros penitenciarios algunos cabecillas continúan coordinando actividades delictivas, convirtiendo las cárceles en lo que calificó como “trincheras del crimen”.

Finalmente, el funcionario planteó la necesidad de construir nuevas infraestructuras carcelarias en el país, argumentando que el hacinamiento actual y las condiciones penitenciarias dificultan tanto la seguridad como los procesos de resocialización.