Capturan en Barranquilla a alias ‘Gato Negro’, uno de los más buscados de Ecuador

En Barranquilla fue capturado uno de los presuntos delincuentes más peligrosos y buscados de Ecuador. Se trata de Galo Javier Suárez Román, conocido con el alias de ‘Gato Negro’, señalado como supuesto cabecilla y segundo al mando de la estructura criminal 'Los Tiguerones’, organización vinculada a múltiples hechos violentos en el vecino país.

La detención fue confirmada por el ministro de Defensa de Ecuador, John Reimberg, quien destacó que el operativo fue ejecutado de manera coordinada entre la Policía Nacional del Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals), la Unidad de Investigación de Fugitivos (FIU) de Colombia y la Policía Nacional de Colombia.

Según las autoridades ecuatorianas, alias 'Gato Negro’ tenía vigente una notificación roja de Interpol y era requerido por la justicia de su país por un asesinato ocurrido en 2017. Por ese crimen fue condenado a 26 años de prisión, pero en 2019 logró fugarse de la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más importantes de Ecuador.

Además de esa condena, el capturado es investigado por presuntamente planificar y financiar un atentado terrorista. “Galo Javier Suárez Román, alias ‘Gato Negro’, es un sujeto con boleta de difusión roja de Interpol y requerido por el Ecuador por asesinato en 2017; por el que fue sentenciado a 26 años en prisión y que en 2019 se fugó de la Penitenciaría del Litoral”, señaló el ministro Reimberg al informar sobre el procedimiento.

Las autoridades ecuatorianas consideran a Suárez Román una pieza clave dentro de “Los Tiguerones”, una de las organizaciones criminales que ha sido señalada de participar en homicidios, extorsiones y otros delitos de alto impacto en medio de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador. Su permanencia en libertad era considerada una amenaza para la seguridad nacional de ese país.

Al anunciar la captura, el ministro de Defensa también reveló que el detenido será enviado nuevamente a Ecuador para cumplir su condena.