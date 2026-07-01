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01 jul 2026 Actualizado 12:16

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Continúa emergencia en Buenaventura por bajo caudal de río Escalerete

El sistema de abastecimiento pasó de alerta roja a naranja, pero la empresa de acueducto advierte que el caudal del afluente podría volver a disminuir.

La empresa de acueducto des distrito mantiene un monitoreo permanente del afluente y de las líneas matrices del sistema.

La empresa de acueducto des distrito mantiene un monitoreo permanente del afluente y de las líneas matrices del sistema.

La empresa de acueducto des distrito mantiene un monitoreo permanente del afluente y de las líneas matrices del sistema.
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Buenaventura

Tras superar la emergencia provocada por la ruptura de una tubería matriz del sistema de acueducto que duró diez días, Buenaventura enfrenta una nueva amenaza para el abastecimiento de agua.

Los efectos del fenómeno de El Niño provocaron una disminución del caudal del río Escalerete, principal fuente de abastecimiento del distrito, que llevó al sistema a permanecer en alerta roja.

Aunque la condición pasó a alerta naranja, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB) advirtió que la situación sigue siendo inestable y que los niveles del afluente pueden descender nuevamente, por lo que mantiene un monitoreo permanente de las fuentes hídricas y de las líneas matrices del sistema.

La entidad también confirmó que fue reparada con éxito la tubería en el sector de El Boquerón.

Más información

Mientras se estabilizan las condiciones del río, la distribución de agua potable continuará mediante carrotanques en los sectores que lo requieren. Las autoridades distritales hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso eficiente y responsable del agua durante la contingencia.

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