Capturan a ‘Dogui’ de la banda El Ajizal en Itagüí: investigado por homicidio de alias Colombia

Itagüí

Durante un operativo de patrullaje la Policía capturó en flagrancia a un hombre conocido con el alias de ‘Dogui’, señalado de integrar la estructura criminal El Ajizal y de participar en el homicidio de alias ‘Colombia’ en el municipio de Itagüí.

El procedimiento se realizó en la vereda Los Gómez, en el sector semirrural conocido como Sapo Tieso, en el sur de Medellín, donde unidades del Distrito Sur adelantaban labores de vigilancia y control tras varios hechos de violencia registrados en los últimos meses.

Según el reporte oficial, los uniformados observaron a un hombre que intentó escapar al notar la presencia policial. Tras una rápida reacción de las patrullas, fue interceptado y, durante el registro, le encontraron un revólver oculto en la pretina del pantalón.

Detalles de la captura

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía, alias ‘Dogui’ presuntamente cumplía funciones relacionadas con la ejecución de acciones violentas dentro de la organización criminal.

Además, la Alcaldía de Itagüí indicó que con la captura de este hombre, el caso del asesinato de alias ‘Colombia’, líder de una de las principales estructuras delictivas del municipio, quedó esclarecido tras varias semanas de investigación, pues el hecho estaría relacionado con disputas por el control de las rentas ilegales del microtráfico.

“Ese revolver hoy hace parte de un esquema de investigación balístico por parte de medicina legal, y que en próximos días nos podrá dar una respuesta clara desde la predisposición que hoy tenemos, que fue utilizado en múltiples homicidios al interior de nuestra ciudad”, señaló Diego Torres, alcalde de Itagüí.

El capturado, de 27 años, deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias ‘Dogui’ y el arma de fuego incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se le aplicó medida de aseguramiento en centro carcelario.