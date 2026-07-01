Mineros de Santander advierten delimitación “exprés” de Santurbán en evento citado en Neomundo

Bucaramanga, Santander

Pequeños mineros de Santander están solicitando al presidente electo, Abelardo de la Espriella, frenar la mesa de trabajo que citó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el 4 de julio en Neomundo, Bucaramanga, al considerar que se pretende realizar una delimitación “exprés”.

“Hacemos un llamado a la Procuraduría y al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que durante el empalme revisen y frenen este proceso. El Ministerio de Ambiente ahora pretende hacer una delimitación progresiva que antes nos negó, y hacerlo de manera apresurada, sin una participación amplia y efectiva, desconociendo los principios del Acuerdo de Escazú y lo ordenado por la Corte Constitucional”, aseguró Ivonne González, veedora del Comité de Dignidad Minera.

La convocatoria se surtió días después de que el Tribunal Administrativo de Santander sancionara por desacato a la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, mediante auto del 24 de junio de 2026, al encontrar incumplimiento sistemático de los cronogramas de delimitación del Páramo Jurisdicciones Santurbán–Berlín, ordenada desde 2017 por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-361.

“Recibimos con agrado el desacato del Tribunal a la Ministra de Ambiente, pero tenemos que poner esta alerta por el elefante que le quieren meter a la delimitación del Páramo de Santurbán. Lo que están citando es a una convención de un partido político, diciendo cosas que no son y no conocen. Hacemos un llamado a la Procuraduría, porque este Gobierno no puede seguir violando todos los principios del Acuerdo de Escazú haciendo cosas amañadas y politiqueras”, reiteró González.

Según la decisión del Tribunal, el Ministerio de Ambiente ha incumplido de manera reiterada los plazos que él mismo fijó para expedir la nueva delimitación del páramo de Santurbán, ordenada por la Corte Constitucional. Desde 2019, la entidad ha presentado al menos siete cronogramas con diferentes fechas para emitir la resolución definitiva, pero ninguno se ha cumplido, por lo que el proceso continúa sin una decisión final.

La providencia también señala que los retrasos no solo afectan la expedición del acto administrativo, sino también el proceso de participación con las comunidades. De acuerdo con un informe de la Procuraduría, del cronograma más reciente, que contemplaba la realización de 29 mesas de trabajo entre mayo y agosto de 2025, únicamente se llevaron a cabo tres, lo que dejó un rezago de 36 encuentros pendientes para avanzar en la concertación de la delimitación.

Los comités de pequeños mineros enviarán la solicitud formal a De La Espriella para que ordene suspender la mesa de concertación de este sábado en Bucaramanga.