Venezuela: socorristas rescatan niño de tres años seis días después de los terremotos

Terremotos en Venezuela del 24 de junio de 2026. Foto: Getty Images. / Edilzon Gamez

Un equipo de socorristas jordanos logró rescatar con vida a un niño de tres años que había quedado sepultado bajo los escombros por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.

El rescate del pequeño se considera una muy rara excepción, al ocurrir seis días después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que causaron casi 2.000 muertes.

Los expertos estiman una ventana de 72 horas para lograr sacar con vida a las personas sepultadas en un terremoto.

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El niño recibió los primeros auxilios y fue trasladado luego a un hospital, indicó un comunicado de la Defensa Civil de Jordania.

Un solo rescate

Según el parte oficial del gobierno de Venezuela, este 30 de junio solamente ha habido ese rescate.

El lunes habían sido sacadas con vida de entre los escombros cuatro personas, frente a 2.407 el primer día en el estado de La Guaira, zona cero de los sismos ubicada a unos 40 km de Caracas.

En total, 6.461 personas fueron rescatas en La Guaira.

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Según los cálculos oficiales, el día de los sismos había unas 30.000 personas en ese estado costero, entre las localidades de Catia La Mar y Caraballeda, de las cuales entre 13.400 y 13.500 lograron salir “por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares”.

“Podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira”, declaró el presidente del parlamento, Rodríguez, quien se ha encargado de dar los balances oficiales de la tragedia.

Aumenta el riesgo de enfermedades

Las necesidades son de tal magnitud que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó a la comunidad internacional 50 millones de dólares para alimentar a unas 500.000 personas durante tres meses.

Antes de la tragedia, casi 8 millones de personas ya necesitaban ayuda humanitaria en Venezuela, sumida en una grave crisis, según la ONU, cuya oficina para los refugiados advirtió sobre tensiones en aumento por el acceso “limitado” a la ayuda.

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A la urgencia de alimento y refugio se suma el riesgo de epidemias. La Organización Mundial de la Salud advirtió de la “presión extrema” sobre los servicios sanitarios y el riesgo de enfermedades como sarampión, difteria y tos ferina.

“Faltaría más ayuda”, dice Diorjailis Escalona, médico de 23 años, quien pese a sentirse “derrumbada” ayuda como voluntaria y agradece el apoyo internacional con rescatistas, medicinas y alimentos.

El gobierno contabiliza de su lado unos 16.000 damnificados, cifra muy lejana del estimado de la ONU de siete millones de personas en esa condición.