China envía 14,7 millones de dólares en ayuda a Venezuela tras terremotos

Edificios en Caracas, Venezuela, tras el terremoto del 24 de junio. Foto: Getty Images. / Edilzon Gamez

China anunció que enviará 14,7 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos potentes terremotos que han causado la muerte de más de 1.450 personas y, según la ONU, decenas de miles de desaparecidos

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El gobierno chino proporcionará a Venezuela “suministros de emergencia gratuitos (...) para apoyar las labores de rescate” y “la reconstrucción posterior”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun, en rueda de prensa. Se entregarán “cuanto antes”, agregó.

China también proporcionará al país latinoamericano imágenes por satélite de las zonas afectadas para ayudar en las labores de rescate y está dispuesta a aportar más apoyo “a medida que evolucione la situación”, precisó el portavoz.

El presidente chino, Xi Jinping, envió el viernes un mensaje de condolencias a la presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Se ha confirmado la muerte de ocho ciudadanos chinos en doble terremoto y otro sigue desaparecido, informaron el lunes los medios estatales chinos.