Bolivia: seguridad democrática está en riesgo, mañana puede ser Colombia, Argentina o Perú

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un acto en la Procuraduría General del Estado este lunes, en El Alto (Bolivia). FOTO: EFE/ Luis Gandarillas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió que la “seguridad hemisférica” de las democracias en la región “está en peligro” ante intentos de desestabilización como el que, según dijo, hubo en su país en medio de las recientes protestas y bloqueos de carreteras con los que algunos sectores pedían su renuncia.

En su intervención en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados que se realiza en Asunción, Paz agradeció el respaldo brindado por distintos países latinoamericanos ante el reciente conflicto que mantuvo bloqueadas y desabastecidas a varias ciudades bolivianas durante más de un mes y medio.

“Ese apoyo no solo fue solidaridad diplomática, fue una señal histórica en Sudamérica que entendió que cuando una democracia es amenazada, toda la región debe reaccionar, pues todas las democracias están amenazadas”, afirmó.

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Tras siete semanas de conflicto y luego de lograr acuerdos con algunos sectores, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos y justificó ante el Mercosur que “en tres días” de su aplicación se logró recuperar “la normalidad” en su país “sin ningún muerto”.

Las ayudas del gobierno chileno se concentrarán en La Paz, donde se registra una ola de protestas y bloqueos en crítica al presidente Rodrigo Paz. (Foto: Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Las ayudas del gobierno chileno se concentrarán en La Paz, donde se registra una ola de protestas y bloqueos en crítica al presidente Rodrigo Paz. (Foto: Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Mañana puede ser Argentina, Perú o Colombia

El gobernante boliviano también manifestó que América Latina “ya no puede permitirse la indiferencia frente a la desestabilización, la violencia política o las economías criminales que amenazan” a los pueblos y consideró que la seguridad de la democracia “será la gran causa hemisférica de esta década”.

“La seguridad hemisférica de nuestras democracias están en peligro. Hoy (fue) Bolivia, mañana puede ser parte de Argentina o Perú, o Colombia (...) No se los deseo por ningún motivo, pero si Bolivia ha pasado por esta situación crítica, tenemos que tomar una observación puntual para que esto no se repita y no tenga incidencia en otras regiones”, dijo.

Para Paz, la seguridad supone, además de “control territorial”, tener “estabilidad institucional, gobernabilidad democrática y protección” de las sociedades.

A su juicio, “el crimen organizado, el narcotráfico, el narcoterrorismo y las amenazas híbridas operan sin fronteras y en muchos casos, infiltradas en los sistemas políticos”, por lo que “la respuesta también debe ser regional”.

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Tecnología como ‘catalizador destructivo’

El mandatario consideró que en Sudamérica se está empezando a generar una “convergencia de problemas” que incluyen una “meteorología extrema, tecnologías como instrumento destructivo y desestabilizador, economías poco resilientes” y “democracias e instituciones muy frágiles”.

El gobierno estadounidense advirtió que las protestas contra el presidente Rodrigo Paz buscan derrocarlo y llamó a Brasil y a Colombia a respaldar al mandatario. (Foto: AFP) Ampliar El gobierno estadounidense advirtió que las protestas contra el presidente Rodrigo Paz buscan derrocarlo y llamó a Brasil y a Colombia a respaldar al mandatario. (Foto: AFP) Cerrar

“Cuidado (...) se nos esté convirtiendo de a poco, por causas externas, en una suerte de ‘Primavera árabe’ en nuestro continente. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta por la experiencia que estamos teniendo puntualmente en la incidencia de factores externos en la realidad boliviana”, advirtió.

Ante esto, consideró importante construir una “nueva arquitectura sudamericana de cooperación en seguridad, inteligencia estratégica y defensa democrática”, porque “ningún país podrá enfrentar solo los desafíos del siglo XXI” en estas áreas.

Paz también reiteró la voluntad de que Bolivia sea un “gran puente de integración continental” al estar situado “en el corazón sudamericano” y ser parte del Mercosur y la Comunidad Andina (CAN).

Además, deseó éxitos a Uruguay, que asume esta jornada la presidencia pro témpore del Mercosur, felicitó los “éxitos” logrados por Paraguay y abogó por que el bloque sea “más dinámico, más conectado y con mayor proyección internacional”.