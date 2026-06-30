Rescatan el cuerpo de hombre de 39 años que cayó al río Cocorná, Antioquia

Antioquia

Se confirmó que, tras intensas operaciones, se logró recuperar el cuerpo de Daniel Restrepo Londoño, un hombre de 39 años, que había caído al río Cocorná en jurisdicción de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño.

De acuerdo con las autoridades de El Carmen de Viboral, el cuerpo fue ubicado en la vereda La Esperanza de ese municipio por el Cuerpo de Bomberos, gracias a un trabajo articulado con bomberos de Cocorná, la Defensa Civil y la ayuda de la comunidad.

¿Qué se sabe sobre el hecho?

Tras recibir el reporte de una persona que se había sumergido en un bañadero y que no había salido a la superficie, las autoridades llegaron de inmediato al lugar. Posteriormente, con cinco unidades del Cuerpo de Bomberos, se realizaron las verificaciones y se identificó el cuerpo. Aunque el cadáver fue localizado, las condiciones del lugar donde quedó atrapado dificultaron su extracción inmediata.

Según se conoció, permanecía en una especie de caverna natural formada entre rocas, mientras la fuerte corriente impedía que los rescatistas pudieran acceder de forma segura.

Para disminuir la corriente y los remolinos que había en la zona, se emplearon unos tubos de grandes dimensiones, y se hicieron unos diques que permitieran disminuir la corriente y así minimizar el riesgo para que los bomberos pudieran hacer su labor.

Así lo explicó el secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Quintero: “Afortunadamente se logró recuperar el cuerpo de la víctima. Posteriormente se articuló con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) para realizar los respectivos actos urgentes derivados de esta muerte”.

Por otra parte, desde la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Hugo Jiménez Cuervo, se lamentó el suceso y se hizo un llamado a la comunidad para que, al visitar este tipo de bañaderos o ríos, extremen las precauciones, eviten el consumo de sustancias y bebidas alcohólicas, usen zapatos adecuados para prevenir caídas, sean muy precavido al nadar, eviten lanzarse desde las piedras y, sobre todo, estén pendiente de los niños y niñas.

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