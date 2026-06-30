Juez ordena prisión para mujer que ofrecía quemadores de grasa clandestinos en Medellín

Medellín, Antioquia

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Tathiana María Muñoz Muñoz, señalada de causar lesiones graves a un hombre y dos mujeres mediante un procedimiento estético para bajar de peso.

Entre julio y agosto de 2024, las víctimas acudieron a un local en el barrio Belén de Medellín donde Muñoz Muñoz les inyectó en diferentes partes del cuerpo una sustancia que promocionaba como “quemador de grasa”. Según lo indicado por parte de la Fiscalía General de la Nación, esta sustancia no contaba con registro sanitario del Invima, por lo que era ilegal.

Como consecuencia, las tres personas tuvieron que recibir atención médica y quedaron con secuelas permanentes, entre ellas deformidades y problemas funcionales que les afectarán de por vida.

La mujer fue capturada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, durante un registro y allanamiento en un local del barrio La América, donde al parecer realizaba estos procedimientos invasivos sin los permisos sanitarios ni administrativos requeridos.

Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. La procesada no aceptó los cargos.

La decisión del juez busca garantizar que la mujer responda por los hechos mientras avanza el proceso judicial.