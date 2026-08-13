La Fuerza Aeroespacial trabaja en el control de los incendios forestales en Antioquia

Controles de incendios en Antioquia desde el aire. Cortesía: Fuerza Aeroespacial - CACOM 5

Medellín

La Fuerza Aeroespacial de nuestro país destinó un helicóptero Black Hawk con el sistema Bambi Bucket, asignado al Comando Aéreo de Combate Número 5 ubicado en el municipio de Rionegro, al trabajo para el control de los incendios de cobertura vegetal que están activos en este departamento.

De esta manera busca fortalecer desde el aire al trabajo que adelantan los organismos de socorro y comunidades en tierra, para lograr extinguir estas emergencias.

Incendio en Abejorral

En las últimas horas, las misiones de extinción de incendios se cumplieron en el municipio de Abejorral, donde la comunidad de la vereda La Peña y los organismos de socorro trabajaron durante más de 48 horas para lograr el control del incendio, que estaba poniendo en riesgo varias viviendas de esta zona rural.

Debido a la magnitud de esta emergencia, fue necesario activar los cuerpos de bomberos de La Ceja, El Carmen de Viboral y El Retiro, personal de la Defensa Civil Antioquia y 15 unidades del Ejército Nacional.

Desde el aire, la Fuerza Aeroespacial ha desarrollado las labores de contención y extinción de los focos activos de fuego.

Salvaguardar la vida

Debido a la magnitud de esta emergencia y como medida preventiva para proteger la vida y reducir el riesgo, se requirió la evacuación de 30 viviendas de la zona.

Ante esta situación y con el empleo de sus aeronaves y tripulaciones, la Fuerza Aeroespacial Colombiana continúa fortaleciendo la respuesta interinstitucional frente a los incendios forestales registrados en Antioquia, indicaron desde este Comando Aéreo de Combate.

Incendio en Santa Fe de Antioquia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana también apoyó las labores de extinción y contribuyó al control de las llamas en un incendio que ocurrió en zona rural del municipio de Santa Fe de Antioquia, empleando sus capacidades aéreas especializadas para este tipo de operaciones.

Durante la misión fueron realizadas siete descargas aéreas, distribuidas en dos rotaciones, mediante las cuales se emplearon 3.102 galones de agua y 7,5 galones de retardante sobre el área afectada.

Debido a la magnitud de esta emergencia, se requirió activar los cuerpos de bomberos de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Frontino y San Jerónimo.

Zonas de difícil acceso

Los incendios en estas localidades han ocurrido en zonas de difícil acceso y la capacidad del helicóptero resulta fundamental para apoyar su extinción, lo mismo que la articulación del trabajo con los organismos de socorro para contribuir a la protección de los ecosistemas y las comunidades.

Bambi Bucket

Este sistema permite realizar la captación, transporte y descarga controlada de agua y elementos retardantes sobre las zonas afectadas, facilitando la intervención aérea en sectores de difícil acceso.

Las tripulaciones de la Fuerza Aeroespacial están entrenadas para este tipo de operaciones y ejecutan las maniobras con precisión y seguridad, en coordinación con los cuerpos de Bomberos, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las entidades gubernamentales de Antioquia.

Otros incendios en Antioquia

En las últimas horas se reportó un incendio de cobertura vegetal en Rionegro, el cual amenazó con afectar ocho viviendas y el cual fue controlado por el Cuerpo de Bomberos local.

Durante las últimas horas también se reportaron nuevos incendios en Medellín e Itagüí, que exigieron a los organismos de socorro durante varias horas y movimiento de unidades bomberiles.