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¿Paloma Valencia e Iván Duque podrían integrar gabinete de De la Espriella? Los cargos

Sigue el sonajero de los personajes que podrían integrar el gabinete ministerial de Abelardo de la Espriella luego de que este mismo anunciara a Rodrigo Lara como su ministro del Interior.

Esta vez, el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, planteó sobre la mesa la posibilidad de que dos personalidades políticas colombianas llegaran a integran ese mismo gabinete.

Se trata del expresidente Iván Duque y, también, de la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia.

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¿Qué parte del gabinete integraría el expresidente Iván Duque?

Aunque el cargo no estaría directamente relacionado con el gabinete presidencial, sí haría parte relevante en la labor del presidente electo De la Espriella: la Embajada de Colombia en Washington, Estados Unidos.

“Vi uno que me parece muy interesante, y eso ya lo había intentado Álvaro Uribe, nombrar un expresidente en Washington. ¿Podría ser Iván Duque, que tiene buenas relaciones con Estados Unidos, el hombre en Washington?, cuestionó Sánchez Cristo sobre la posibilidad de que el expresidente Duque llegue a ese cargo diplomático.

¿En qué parte del gabinete estaría la excandidata presidencial Paloma Valencia?

Finalmente, está la excandidata Paloma Valencia, de la que se planteó la posibilidad de que sea la ministra de Minas de Abelardo de la Espriella.

“Vamos a usar la expresión del presidente electo. ¿Sabe quién tiene cara de ministra de minas? Paloma Valencia. Tiene una cara de ministra de minas. Tiene pinta. Camina. Le dieron un maletín como de muy de minas", expresó el director de 6AM W.

¿Y cómo está el resto del sonajero?

Cancillería: Se habla de Viviane Morales , exfiscal general de la Nación y exembajadora de Colombia en Francia.

Se habla de , exfiscal general de la Nación y exembajadora de Colombia en Francia. Ministerio de Hacienda: Suenan Carolina Soto y Ana Fernanda Maiguashca , ambas con experiencia en el Banco de la República. Soto fue viceministra de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Suenan y , ambas con experiencia en el Banco de la República. Soto fue viceministra de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Ministerio de Justicia: Allí podría llegar Iván Cancino , abogado penalista reconocido por procesos como la defensa de Diego Cadena.

Allí podría llegar , abogado penalista reconocido por procesos como la defensa de Diego Cadena. Ministerio de Defensa: Se habla de Jaime Andrés Beltrán , exalcalde de Bucaramanga.

Se habla de , exalcalde de Bucaramanga. Ministerio de Vivienda: Suena Elsa Noguera , exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Suena , exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Llegaría Mauricio Gómez Amín , exsenador liberal.

Llegaría , exsenador liberal. Ministerio de Ambiente: Aparecen Fabio Arjona, ambientalista y exdirector de Conservación Internacional Colombia. Y también Sandra Bessudo , quien fue consejera presidencial para la gestión ambiental durante el gobierno Santos.

Aparecen ambientalista y exdirector de Conservación Internacional Colombia. Y también , quien fue consejera presidencial para la gestión ambiental durante el gobierno Santos. Ministerio de Transporte: Enrique Peñalosa , exalcalde de Bogotá. Su nombre ha circulado en las últimas horas, aunque él ha señalado que no ha estado acercándose a la campaña.

, exalcalde de Bogotá. Su nombre ha circulado en las últimas horas, aunque él ha señalado que no ha estado acercándose a la campaña. Ministerio de Agricultura: están sobre la mesa Indalecio Dangond , columnista y empresario del sector agropecuario, y Juan Guillermo Zuluaga , exgobernador del Meta y exministro de Agricultura durante el gobierno Santos.

están sobre la mesa , columnista y empresario del sector agropecuario, y , exgobernador del Meta y exministro de Agricultura durante el gobierno Santos. DAPRE o Secretaría Jurídica de Presidencia: Germán Calderón España, abogado y asesor jurídico durante la campaña de Abelardo de la Espriella.

Lea también: ¿Quiénes llegarían al gabinete de Abelardo de la Espriella? Lista de posibles ministros de Colombia

La conformación del gabinete será una de las primeras señales del talante del nuevo Gobierno, y este fin de semana saldrían nuevos nombramientos en sectores claves.

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