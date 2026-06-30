Reversazo de Colpensiones: atenderá con normalidad esta semana y actualizará el fin de semana

¿Cuál es el formulario para trasladarse a Colpensiones? El plazo máximo es el 16 de julio 2026

Tras las alertas de varios sectores como el gremio de los fondos privados de pensiones, Asofondos, Colpensiones decidió suspender la interrupción del servicio, que empezó el sábado y terminaba el jueves 2 de julio, y atenderá con normalidad durante esta semana.

De este modo, la entidad pública de pensiones atenderá de manera regular presencialmente en los 81 puntos de atención, así como virtualmente.

“Con el propósito de garantizar la continuidad en la atención y normalizar la prestación de sus servicios, fue suspendida temporalmente la migración del Centro de Datos que se venía adelantando como parte del proceso de actualización tecnológica de la entidad”, explicó la entidad en un comunicado.

De este modo, la actualización tecnológica en la que harán la migración del Centro de Datos se hará el fin de semana del 4 y 5 de julio.

(En contexto: Colpensiones no atenderá ni presencial ni virtualmente durante 6 días por mantenimiento tecnológico)

“La entidad reitera que estas labores hacen parte de su estrategia permanente de fortalecimiento tecnológico y que no comprometen la información de los colombianos y colombianas, ni los recursos administrados”, explicó.

En este mismo sentido, afirmó que la actualización se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones, con el acompañamiento de equipos especializados y dentro de los mecanismos de seguimiento de las autoridades competentes.

Finalmente, Colpensiones reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de su plataforma tecnológica y el propósito de ofrecer servicios cada vez más seguros, estables y confiables para los colombianos y colombianas.

Hay que recordar que el gremio Asofondos alertó que lo más grave es que hasta el 16 de julio se pueden trasladar de régimen las personas que estén a menos de 10 años de pensionarse.

(En otras noticias: Desde julio, los recargos dominicales y festivos a empleados serán del 90% sobre salario ordinario)

“Esta situación ocurre a menos de tres semanas de la fecha límite del 16 de julio de 2026 para radicar solicitudes de traslado por oportunidad, lo cual resulta inconveniente para los afiliados que deseen ejercer este derecho”, aseveró el gremio.