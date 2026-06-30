Asofondos alerta graves consecuencias por la suspensión de servicios de Colpensiones

Desde el pasado sábado y hasta el próximo jueves 2 de julio Colpensiones no tendrá atención al público ni presencial ni virtualmente. Ante ello, el gremio de los fondos privados de pensiones - Asofondos- afirmó que esto afecta procesos misionales esenciales para los afiliados al sistema pensional colombiano.

Algunos de los trámites que se afectan por la interrupción del servicio son las afiliaciones, traslados, corrección de historia laboral, atención de quejas y reclamos prioritarios y el cumplimiento de órdenes judiciales.

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Pero además, el gremio alertó que lo más grave es que hasta el 16 de julio se pueden trasladar de régimen las personas que estén a menos de 10 años de pensionarse.

“Esta situación ocurre a menos de tres semanas de la fecha límite del 16 de julio de 2026 para radicar solicitudes de traslado por oportunidad, lo cual resulta inconveniente para los afiliados que deseen ejercer este derecho”, aseveró el gremio.

Entre tanto, afirmaron que los cuatro fondos de pensión (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) seguirán presentando los servicios normalmente.

(En contexto: Colpensiones no atenderá ni presencial ni virtualmente durante 6 días por mantenimiento tecnológico)

¿Por qué está suspendido el servicio de Colpensiones?

Colpensiones informó que “debido a la ejecución de mantenimientos preventivos y actualizaciones en la plataforma tecnológica, no se prestará servicio en los Puntos de Atención a Nivel Nacional ni a través de los canales no presenciales (sede electrónica, App, Contact Center) desde el sábado 27 de junio de 2026 a las 12:00 A.M. al jueves 2 de julio de 2026 a las 11:00 P.M".

A ello agregó que el servicio se restablecerá el viernes 3 de julio de 2026 en el horario habitual.