El bullerengue tiene reina y el Festival del Porro premió a las mejores bandas musicales en Córdoba

Montería

Deilis Gómez Tejada, representante de la ciudad de Cartagena fue elegida reina del Festival Nacional del Bullerengue en el municipio de Puerto Escondido, zona costera de Córdoba. La joven de 22 años se destacó durante el certamen por su porte y pasarela, además del conocimiento por el ritmo musical que rinde homenaje a la herencia cultural afro: el bullerengue.

Durante el evento, la representante de San Juan de Urabá fue elegida virreina, mientras que la primera princesa fue Carepa, segunda princesa Puerto Escondido y tercera princesa Sincelejo. Trece candidatas participaron en el Reinado Nacional del Bullerengue 2026.

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“Durante cinco días Puerto Escondido se convirtió en el epicentro de la cultura y la tradición, recibiendo a miles de visitantes que disfrutaron de la música, el talento de los grupos concursantes, los semilleros, las candidatas del Reinado Nacional y la variedad de programación cultural y artistas”, señaló la gestora social del municipio de Puerto Escondido, Ana Carolina Morales.

“Esta gran celebración también impulsó el turismo y dinamizó la economía local, beneficiando a hoteles, posadas, restaurantes, comerciantes, emprendedores y demás sectores que hicieron parte importante de esta temporada en nuestro municipio”, agregó.

La versión 40 del Festival Nacional del Bullerengue se realizará del 23 al 27 de junio de 2027.

Bandas ganadoras en el municipio de San Pelayo, Córdoba:

En el marco de la clausura del 49 Festival Nacional del Porro, el veredicto del jurado en cuanto al Concurso de Bandas quedó conformado de la siguiente manera:

Categoría juveniles

1-Banda Juvenil Soy Pelayero

2-Banda Juvenil de La Madera

3-Fundación Banda Nuestra Generación Reinaldo Jiménez de Manguelito

-Categoría mayores

1- Nueva Esperanza de Manguelito

2- Banda Juvenil de La Chamarra

3-Gran Banda de Guamal

Ganadores – Obras Inéditas

Modalidad Porro Palitiao

* Primer lugar: Aquí estoy yo – Banda La de Sifiestera.

* Segundo lugar: Flor del Sinú – Banda 6 de Agosto de Baranoa.

Modalidad Porro Tapao

* Primer lugar: Fiesta en el palco – Banda Santa María Magdalena.

* Segundo lugar: Convención 79 – Banda Convención 79 del Norte de Santander.

Modalidad Fandango

* Primer lugar: Múcura – Banda Santa María Magdalena.

Modalidad Porro Cantao

* Primer lugar: Esta es mi tierra – Banda Santa María Magdalena.

El Festival Nacional del Porro realizará su versión 50 del 1 al 4 de julio de 2027.

Festival Nacional del Porro. Foto: prensa FestiPorro. Ampliar Festival Nacional del Porro. Foto: prensa FestiPorro. Cerrar

Fandango en San Pelayo, Córdoba. Foto: prensa FestiPorro. Ampliar Fandango en San Pelayo, Córdoba. Foto: prensa FestiPorro. Cerrar

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