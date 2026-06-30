Jefe de gobierno alemán defendió a la selección tras derrota contra Paraguay en el Mundial 2026

Imagen de referencia. Selección de Alemania en tanda de penaltis Vs. Paraguay - Jefe de gobierno Friedrich Merz: Getty Images.

El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, llamó el martes 30 de junio a sus compatriotas a ser solidarios con la selección de fútbol, muy criticada tras su derrota, la víspera, contra Paraguay en el Mundial de fútbol.

“Festejamos los éxitos juntos. Y en la derrota, nos mantenemos unidos. Es lo que nos hace fuertes, cualquiera que lleve el águila en el pecho merece nuestro apoyo y no nuestras burlas”, escribió Merz en X.

También él fue objeto de burlas en X por un primer mensaje, en el que había juzgado que la Mannschaft había “entusiasmado” al país durante este Mundial.

El tabloide Bild tachó de “ridícula” la publicación del canciller, y comparó la derrota de la selección alemana con el declive económico del país.

“La derrota brutal frente a Paraguay (...), el entrenador, la actitud y la actuación de los jugadores alemanes son indicativos del estado de ánimo de todo un país”, señaló Bild, refiriéndose a un país de “segunda” con una economía sumida en una “espiral descendiente”.

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