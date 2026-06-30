Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jun 2026 Actualizado 15:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Jefe de gobierno alemán defendió a la selección tras derrota contra Paraguay en el Mundial 2026

Friedrich Merz, pidió a los aficionados respaldar a la selección de Alemania tras su eliminación frente a Paraguay.

Imagen de referencia. Selección de Alemania en tanda de penaltis Vs. Paraguay - Jefe de gobierno Friedrich Merz: Getty Images.

Imagen de referencia. Selección de Alemania en tanda de penaltis Vs. Paraguay - Jefe de gobierno Friedrich Merz: Getty Images.

Imagen de referencia. Selección de Alemania en tanda de penaltis Vs. Paraguay - Jefe de gobierno Friedrich Merz: Getty Images.
Añadir Caracol Radio en Google

El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, llamó el martes 30 de junio a sus compatriotas a ser solidarios con la selección de fútbol, muy criticada tras su derrota, la víspera, contra Paraguay en el Mundial de fútbol.

“Festejamos los éxitos juntos. Y en la derrota, nos mantenemos unidos. Es lo que nos hace fuertes, cualquiera que lleve el águila en el pecho merece nuestro apoyo y no nuestras burlas”, escribió Merz en X.

También él fue objeto de burlas en X por un primer mensaje, en el que había juzgado que la Mannschaft había “entusiasmado” al país durante este Mundial.

El tabloide Bild tachó de “ridícula” la publicación del canciller, y comparó la derrota de la selección alemana con el declive económico del país.

“La derrota brutal frente a Paraguay (...), el entrenador, la actitud y la actuación de los jugadores alemanes son indicativos del estado de ánimo de todo un país”, señaló Bild, refiriéndose a un país de “segunda” con una economía sumida en una “espiral descendiente”.

Escuchar EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir