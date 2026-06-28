🔴 Sudáfrica vs Canadá EN VIVO| Transmisión del partido por los dieciseisavos del Mundial 2026

Sudáfrica y Canadá abrirán su camino en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo con el objetivo de seguir haciendo historia y asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Previa del partido

Sudáfrica llega con la confianza en alto tras vencer 1-0 a Corea del Sur y asegurar el segundo lugar del Grupo A. El conjunto dirigido por Hugo Broos dejó atrás un complicado inicio de torneo, en el que cayó 2-0 frente a México, para clasificarse a la fase eliminatoria. Además, el técnico belga, de 74 años, se convertirá en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, en lo que será su último torneo antes de retirarse.

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Canadá, por su parte, avanzó como segunda del Grupo B luego de caer 2-1 ante Suiza en la última jornada, resultado que le impidió terminar como líder. El equipo de Jesse Marsch, sin embargo, ha dejado buenas sensaciones gracias a su poder ofensivo, con ocho goles anotados y 21 remates a puerta durante la fase de grupos. Ahora buscará trasladar esa eficacia al duelo definitivo para seguir con vida en el Mundial.

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