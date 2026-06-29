🔴EN VIVO Alemania vs. Paraguay: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

Alemania afronta los octavos de final con el objetivo de dejar atrás el inesperado tropiezo por 2-1 frente a Ecuador en el cierre de la fase de grupos. Aunque los dirigidos por Julian Nagelsmann ya tenían asegurado el liderato del Grupo E, la derrota abrió un debate interno sobre la actitud del equipo, algo que el seleccionador rechazó públicamente. Pese a ello, los alemanes siguen siendo uno de los candidatos al título y buscarán imponer su poder ofensivo para regresar a la senda del triunfo.

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Enfrente estará una Paraguay que avanzó de ronda tras igualar sin goles frente a Australia en un partido muy discreto desde el punto de vista ofensivo. La Albirroja generó muy pocas ocasiones, pero consiguió el resultado necesario para clasificarse y ahora intentará repetir la histórica campaña de Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final antes de caer frente a España.

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El duelo presenta un interesante contraste de estilos: Alemania intentará dominar desde la posesión y el ataque, mientras Paraguay apostará por el orden defensivo y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe. Además, los sudamericanos buscarán romper una estadística negativa, ya que nunca han marcado en un partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales, mientras que los europeos confían en que su jerarquía les permita avanzar a los cuartos de final.

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