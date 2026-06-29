Apagón temporal de energía afectó al 5% de usuarios en Antioquia y alrededores

Medellín, Antioquia

El 28 de junio de 2026, en horas de la tarde se presentó un evento en la subestación Antioquia 500 kV, la cual es operada por ISA Energía. De acuerdo con la información oficial, este incidente provocó el disparo de sus dos barras y la salida de generación de Hidroituango, de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Como consecuencia inmediata, se activó de forma automática la primera etapa del Esquema de Deslastre Automático de Carga (EDAC), lo que provocó la desconexión temporal del 5% de la demanda total del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Es de señalar que esta acción, se encuentra prevista en el Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995), lo que permitió proteger la estabilidad del sistema y evitar una afectación mayor en el servicio eléctrico del país.

A través de un comunicado XM; la empresa que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administra el Mercado de Energía Mayorista (MEM), coordinó con los agentes del mercado las maniobras necesarias para restablecer el servicio.

Según indicaron las autoridades competentes estas actividades de recuperación concluyeron en menos de dos horas, por lo que el servicio se pudo restablecer el mismo día.

Desde el corporativo de EPM se confirmó que el servicio fue restablecido en las zonas afectadas. En el caso del Grupo EPM, la desconexión automática del 5% impactó a EPM, a la Empresa de Energía del Quindío EDEQ y a la Electrificadora de Santander ESSA. En las tres empresas se coordinó con los centros de control para informar oportunamente a los usuarios.

Por último, XM informó que continuará realizando el seguimiento técnico del evento y mantendrá la coordinación con los agentes del sector para garantizar la confiabilidad y seguridad del Sistema Interconectado Nacional.

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