Más de 15 mil personas disfrutaron de las tradicionales fiestas en Yarumal, Antioquia

Medellín

Las Fiestas del Yarumo 2026, “Aquí nace la historia que somos”, se cumplieron con una asistencia cercana a los 15 mil personas, que participaron en todos los eventos que se desarrollaron durante el puente festivo.

Las diferentes actividades se desarrollaron en el parque principal Epifanio Mejía, que logró esa asistencia histórica para las fiestas locales, indicaron desde la Alcaldía de Yarumal.

El objetivo de este encuentro cultural es renovar la tradición y la unidad de la comunidad yarumaleña y, asimismo, lograr una adecuada integración en la edición más concurrida de todas las versiones celebradas anteriormente.

Los artistas que participaron

En el tablado principal se presentaron figuras de la música como Jean Carlos Centeno, Luis Alberto Posada, Luisito Muñoz, Yelsid, Amaro y el Tropicombo.

Durante cuatro días de festividad, “en Yarumal se aportó un toque único y especial a la celebración reviviendo la popular carrera de carros de rodillos con cerca de 120 participantes; igualmente, se vivió el desfile de autos clásicos y antiguos, que llenó de elegancia y nostalgia las calles del municipio”, agregaron desde la alcaldía de este municipio del norte antioqueño.

Derrama económica

Para esa administración municipal, las Fiestas del Yarumo 2026 no solo fueron un éxito cultural y social, sino también económico.

Las primeras estimaciones del sector comercial del municipio señalan una derrama económica superior a los 2.000 millones de pesos, cifra que aún está siendo verificada por el Departamento Administrativo de Planeación y Desarrollo Económico de esta localidad.

Esa derrama tiene un impacto positivo para el comercio, la gastronomía, el transporte y el turismo de Yarumal, además del impacto para la región del Norte paisa.

Reconocimiento a la Fuerza Pública

Desde la alcaldía de Yarumal, reconocieron el trabajo coordinado de la Fuerza Pública durante el desarrollo de las actividades festivas y la manera como atendió algunos incidentes menores.

Resultados operacionales

“La Policía Nacional realizó tres capturas por el delito de lesiones personales, cuyos implicados se encuentran a disposición de las autoridades competentes para el correspondiente proceso de judicialización”, indicó el gobierno local.

Accidente de tránsito

Sobre un accidente ocurrido en la noche del domingo, 28 de junio, y que generó rumores en la comunidad, la Alcaldía explicó que “en la noche del 28 de junio se presentó un accidente de tránsito en el Hospital de Yarumal, originado por un error de conducción. Este evento, de carácter fortuito, no tuvo relación con el consumo de alcohol ni fue en el marco del desarrollo de las fiestas”.