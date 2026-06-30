Festivales del Pastel y de la Arepa de Huevo impulsaron la economía del Atlántico

Arepa e' huevo de Luruaco / Cortesía ( Gobernación del Atlántico )

El puente festivo de San Pedro y San Pablo dejó un balance altamente positivo para la economía y el turismo gastronómico del Atlántico, gracias al éxito del Festival del Pastel, en Pital de Megua (Baranoa), y el Festival de la Arepa de Huevo, en Luruaco, que en conjunto atrajeron a más de 50.000 visitantes y permitieron la comercialización de cerca de 84.000 productos tradicionales.

En Pital de Megua, la edición número 34 del Festival del Pastel cerró con la venta de 31.730 pasteles durante los cuatro días del evento.

La festividad recibió 20.000 visitantes, generó 600 empleos directos y 50 indirectos, además de vincular a 63 matronas y 58 emprendimientos y artesanos, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más importantes del departamento.

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Por su parte, el Festival de la Arepa de Huevo, en Luruaco, superó las expectativas al registrar la venta de 52.000 arepas, con la asistencia de más de 30.000 personas.

En esta versión participaron 70 matronas, mientras que 130 familias resultaron beneficiadas de manera directa gracias a la dinámica económica que generó el certamen.

Las cifras evidencian el impacto de estos festivales como motores de desarrollo para las comunidades, al fortalecer el trabajo de las portadoras de la tradición culinaria, dinamizar el comercio local y atraer miles de turistas interesados en la gastronomía típica del Caribe colombiano.

En total, ambos eventos dejaron un balance conjunto de 83.730 productos vendidos, más de 50.000 visitantes, 670 empleos directos, 50 empleos indirectos, la participación de 133 matronas y el beneficio directo para 130 familias, reafirmando el papel de la gastronomía tradicional como una de las principales apuestas culturales y económicas del Atlántico.