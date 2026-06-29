Cuatro personas fallecieron en siniestros viales ocurridos en vías del Huila

Neiva

En materia de seguridad vial, se registró la movilización de 150.000 vehículos, solo este fin de semana de puente festivo, frente a 59.875 en 2025, lo que representa un incremento de 21.362 vehículos equivalente al 35,68%. En este contexto, se presentaron 4 personas fallecidas y 17 lesionadas en siniestros viales,

En la vía que comunica a Suaza con Florencia, a la altura de la vereda Bajo Satia, en jurisdicción del municipio de Suaza, se registró un siniestro vial que dejó como saldo dos personas fallecidas. El hecho ocurrió en el sector de Villa Bergel. Las víctimas perdieron la vida tras un choque entre un motocarro de carga y un automóvil.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron una mujer adulta y un hombre, quienes resultaron gravemente heridos tras el impacto entre un motocarro de carga y un vehículo tipo automóvil. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde fallecieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Liliana Solano, comandante de policía de carretera, comento que “en ocasión al plan retorno por este lunes puente festivo en donde se celebraron las fiestas del San Pedro, la sección de tránsito y transporte del Huila. Nos fortalecimos para mejorar los tiempos de respuesta, hacer un acompañamiento a todos nuestros actores viales.

Durante la celebración de estas fiestas nos visitaron alrededor de 780 000 vehículos en las vías del departamento. Tan solo el fin de semana rodaron más de 150 000 vehículos. En estos momentos en donde los actores viales están retornando a sus lugares de origen.