20 fincas silleteras de Santa Elena se certifican en gestión del riesgo

Medellín

El corregimiento de Santa Elena se prepara con mayor rigurosidad para recibir a miles de visitantes locales y extranjeros. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), en conjunto con el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y la Corporación de Silleteros de Santa Elena, entregó el Certificado en Gestión del Riesgo y Comunidad a 20 fincas silleteras de la zona. Esta acreditación avala que los predios y sus operarios cuentan con las herramientas necesarias para prevenir y actuar ante situaciones de emergencia.

Durante el proceso, más de 20 silleteros tradicionales recibieron capacitación intensiva en áreas clave como primeros auxilios, seguridad humana, gestión del riesgo de desastres, y manejo de público y aglomeraciones. La iniciativa busca garantizar entornos seguros en estos espacios culturales que permanecen abiertos al turismo durante todo el año, registrando su pico más alto de asistencia en las semanas previas y durante la tradicional Feria de las Flores.

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Para los líderes del sector, este acompañamiento institucional representa un avance significativo en la profesionalización de la experiencia turística rural. Catalina Zapata, representante de la finca Herencia Silletera, destacó el impacto positivo de la formación al señalar que estos nuevos conocimientos les permitirán ofrecer condiciones óptimas y seguras para el bienestar de todos los asistentes que llegan a conocer el patrimonio silletero.

Por su parte, Diego Peña, director encargado del DAGRD, explicó que la culminación de este ciclo formativo forma parte de las acciones estratégicas de preparación de cara a las próximas festividades de la ciudad. Asimismo, el funcionario recordó que la entidad lidera el Comité Operativo de la Feria de las Flores, espacio donde se coordinan al detalle los planes de contingencia para asegurar el correcto desarrollo de los eventos masivos en Medellín.