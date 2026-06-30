44 personas donaron órganos y tejidos este año en cuatro departamentos

En lo corrido de 2026, 44 personas donaron órganos y tejidos en Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca, permitiendo que pacientes en lista de espera tengan una nueva oportunidad de vida o mejoren su calidad de vida.

Según el balance de la Red Regional No. 4 de Donación y Trasplantes, durante este año se han identificado 121 posibles donantes. De ellos, 20 donaron órganos y tejidos, mientras que 24 hicieron donación de tejidos.

La coordinación de esta red está a cargo de la Secretaría de Salud de Santander, que trabaja con hospitales y clínicas de los cuatro departamentos para identificar posibles donantes y activar el proceso cuando se presenta una oportunidad de donación.

“Cada oportunidad de donación puede convertirse en esperanza para quienes esperan un trasplante”, afirmó Gilma Yaneth Alba Guio, referente de la Regional No. 4 de la Red de Donación y Trasplantes.

Las autoridades insistieron en la importancia de que las personas hablen con sus familias sobre su decisión de ser donantes, ya que esa conversación puede facilitar el proceso cuando llega el momento de una posible donación.