Amplían plazo para el pago del impuesto vehicular en Santander: conozca la nueva fecha límite

Bucaramanga, Santander

La Gobernación de Santander anunció la ampliación del plazo para el pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2026. Los propietarios de vehículos tendrán ahora hasta el 30 de septiembre de 2026 para cumplir con esta obligación tributaria.

La decisión se conoció luego de las largas filas registradas en uno de los principales puntos de pago, la Casa del Libro Total, donde decenas de contribuyentes esperaban para realizar el trámite. Ante esta situación, la administración departamental extendió el plazo con el propósito de descongestionar los puntos de pago y los canales de atención.

Las autoridades hicieron un llamado a los propietarios de vehículos para que no esperen hasta el último momento y aprovechen la ampliación del plazo para ponerse al día con esta obligación. Recordaron, además, que el recaudo del impuesto vehicular permite financiar proyectos de desarrollo en Santander, entre ellos obras de infraestructura, programas de salud, educación, seguridad e iniciativas sociales en beneficio de la comunidad.