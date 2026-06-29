Con una velatón, comunidad de La Laguna exigió justicia por bebé de 10 meses asesinado en un hurto. / Foto: Cortesía comunidad.

Cúcuta

La comunidad en el barrio La Laguna de Cúcuta está exigiéndole a las autoridades acciones contundentes y celeridad en la investigación, para capturar a los responsables de la muerte de un bebé de 10 meses de nacido, en medio de un caso de hurto, presentado el pasado sábado 27 de junio.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Cúcuta, “este hecho se habría originado al parecer en medio de un hurto en el que, lamentablemente, perdió la vida un bebé de tan solo 10 meses de edad. En la misma acción criminal resultó herido el padre del menor, un ciudadano de 39 años de edad, quien a esta hora recibe atención médica en un centro asistencial de la ciudad”.

Tras lo anterior, más de 200 habitantes de este barrio ubicado en la ciudadela Juan Atalaya, se reunieron este domingo y adelantaron una velatón, exigiendo justicia por la muerte del pequeño Jacobo.

“Justicia, justicia, por Jacobo, por Jacobo” fue una de las arengas que la comunidad expresó durante la jornada de protesta pacífica.

De acuerdo con lo informado por la Policía Metropolitana de Cúcuta, se ha dispuesto de " un grupo especial de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) quien, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, ya se encuentra recolectando los elementos materiales probatorios y la evidencia física que permitan identificar y capturar a los responsables de este hecho”.

Así mismo, la alcaldía de Cúcuta ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos, a quien brinde información clave que permita dar con la captura de los responsables de este hecho.