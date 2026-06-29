En Armenia realizan mantenimiento de más de 600 hidrantes para garantizar el suministro de agua

Armenia

Y es que en los últimos días se han intensificado las altas temperaturas en la capital quindiana lo que genera las acciones correspondientes en materia preventiva frente a la proyección de que se consolide el Fenómeno de El Niño.

Al respecto el gestor de distribución de agua potable de Empresas Públicas de Armenia, Jorge Enrique Vargas manifestó que establecen la purga de los más de 650 hidrantes con el objetivo de generar las óptimas condiciones en la disponibilidad del agua.

Reconoció que una de las preocupaciones de la comunidad cuando se generan las aperturas es que consideran se está malgastando el agua, pero dijo que el proceso es fundamental para la calidad del agua y el correcto funcionamiento del sistema de acueducto.

“Esto hace parte del sistema operativo de las redes de distribución de acueducto y es de vital importancia para nosotros para poder lograr la expulsión de aire después de alguna suspensión, de un arreglo o simplemente para el mantenimiento como tal del sistema. Entonces, por eso debemos de hacer apertura de los hidrantes. No es que estemos desperdiciando el agua, estamos garantizando no solamente la calidad del agua, sino el correcto funcionamiento del sistema de acueducto", manifestó.

En cuanto a la articulación con Bomberos puesto que ante una emergencia los hidrantes son clave, manifestó que establecen charlas para la preparación correspondiente y una vez se generen las condiciones del Fenómeno coordinarán cuáles serían los puntos estratégicos para ellos como organismos de socorro ante eventuales emergencias.

“Lo hemos empezado a reducir reducir en su apertura debido pues a las condiciones climáticas por las que estamos pasando en la ciudad. En ese momento tenemos más de 650 hidrantes. Con los bomberos hemos tenido algunas charlas sobre esto de la de preparación para lo del Fenómeno del El Niño. Ya más adelante, dependiendo de las condiciones que nos presenten, estaremos ya coordinando bien cuáles serían los puntos estratégicos para ellos", mencionó.

Envío un llamado especial a los usuarios a garantizar el uso racional del recurso hídrico para evitar afectaciones en el suministro.