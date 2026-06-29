Balance positivo en seguridad dejó el Festival de San Pedro 2026 en el Huila

Neiva

En diferentes operativos, se incautó 220 kilogramos de marihuana, 25 kilogramos de base de coca y 19 armas de fuego, acciones que contribuyeron a fortalecer la seguridad ciudadana. Asimismo, fueron recuperados nueve teléfonos celulares reportados como hurtados y se efectuaron 200 capturas por diferentes delitos, cuyos responsables quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Igualmente, las reducciones en el hurto de celulares 91 %, la extorsión 81 %, el robo de vehículos 75 %, el hurto a personas 54 %, las lesiones personales 53 %, el hurto al comercio 50 %, los delitos sexuales 46 %, el hurto a viviendas 36 % y el robo de motocicletas 35 %. Además, durante el periodo festivo no se presentaron hechos relacionados con terrorismo.

Coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del departamento de Policía Huila. Comento que “en materia de atención ciudadana, la línea de emergencias recibió 5.344 llamadas, de las cuales 416 estuvieron asociadas con alteraciones al orden público, principalmente en los municipios de Pitalito, Garzón, Campoalegre, La Plata y Tello. De igual manera, se impusieron 1.372 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos 1.313 por porte de armas cortopunzantes y 59 por riñas, con mayor incidencia en Pital, Pitalito, Acevedo, Garzón y Agrado”.

Se cubrió 265 eventos culturales y masivos. En movilidad, se registró el tránsito de 81.237 vehículos por las vías del Huila, cifra superior a la del año anterior. Durante la temporada se reportaron cuatro personas fallecidas y 17 lesionadas en siniestros viales, mientras que las autoridades impusieron 130 comparendos por infracciones a las normas de tránsito como parte de los controles realizados durante las festividades.