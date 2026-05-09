Incautan arma e imponen comparendo a quien hizo disparos al aire en un partido de fútbol en Quindío

Incautan arma y suspende cancha de fútbol donde se presentó batalla campal en el Quindío Fotos Cortesía Policía Quindío

Armenia

No hay derecho en el Quindío, en un partido de fútbol aficionado, tres futbolistas menores de edad resultaron heridos en medio del partido, lo insólito es que un adulto hizo disparos al aire para tratar de controlar la gresca.

La Policía del Quindío ha información que ante el hecho que se viralizó por redes sociales, donde en un partido de futbol aficionado en zona rural del municipio de La Tebaida y por intolerancia se presenta una riña y un ciudadano saca un arma traumática y hace disparos al aire para tratar de calmar los ánimos debido a la riña que se presentó entre los dos equipos de jóvenes menores de 18 años de edad.

El Capitán Manuel Devia - comandante de la Estación de Policía Tebaida indicó “De inmediato al tener conocimiento del caso los policiales proceden a ubicar a esta persona, a quien se le procede a realizar un comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana y la incautación de arma traumática”

Cortesía Policía, Quindío

El oficial además reportó que realizaron la suspensión temporal de la actividad económica al centro recreacional Bonanza ubicado en zona rural de La Tebaida donde se presentaron los hechos el pasado jueves 7 de mayo.

Precisamente desde uno de los clubes involucrados en la pelea, hablamos de Juventud’s del Quindío publicaron un comunicado en su cuenta de Facebook rechazando estos hechos y dando a conocer lo ocurrido

Comunicado

Desde Juventud’s del Quindío queremos aclarar las versiones que se han difundido tras los hechos ocurridos en el partido frente a Real Sport el día 07/05/2026.

Dice el documento “La riña se generó debido a comentarios y provocaciones por parte de integrantes y aficionados de ambos equipos. Durante el encuentro, desde la tribuna de Real Sport se realizaron expresiones ofensivas hacia nuestros jugadores, situación que incluso puede escucharse en la transmisión en vivo del partido.

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Como institución, no justificamos bajo ninguna circunstancia los actos de violencia protagonizados por nuestros jugadores ni por ninguna otra persona involucrada. Sin embargo, también consideramos grave e injustificable que en un lugar lleno de menores de edad se haya sacado un arma de fuego. Puntualizan en el comunicado.

Finalmente añaden “Reiteramos que rechazamos cualquier acto de violencia venga de donde venga. Como equipo, Juventud’s del Quindío ofrece disculpas por lo sucedido y lamenta profundamente los hechos presentados.

Este comunicado tiene como finalidad aclarar que la situación involucró acciones indebidas por parte de ambos equipos, y hacemos un llamado al respeto, la tolerancia y la sana convivencia dentro y fuera de las canchas.