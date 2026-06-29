Bailey Sersland, de la Colonia Colombiana en Estados Unidos, nueva Reina Nacional del Bambuco 2026

Neiva

La representante de la Colonia Colombiana en Estados Unidos fue coronada como Reina Nacional del Bambuco 2026 durante la velada de elección y coronación de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. El cuadro de honor lo completan Dana Mishel Borraes Sacro, de Caquetá, como virreina, y Stefanía Galvis González, del Huila, como princesa.

Tras recibir la corona, la nueva soberana expresó su emoción y aseguró que asume el título con orgullo y responsabilidad. "Tengo muchos proyectos para este año. Me siento feliz y orgullosa de llevar nuestra cultura al mundo. Es un honor muy grande y, la verdad, todavía no tengo palabras para describir este momento", afirmó.

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Bailey Sersland, también contó que esta fue la primera vez que participó en un certamen de belleza. Recordó que su amor por el folclor huilense nació cuando tenía seis años, después de bailar por primera vez el Sanjuanero. “Desde ese día dije que quería regresar algún día, y hoy ese sueño se hizo realidad”, comentó.

Aunque nació en Estados Unidos, Bailey explicó que creció con un profundo amor por Colombia. Su madre nació en Argentina y su padre es estadounidense, pero aseguró que siempre sintió una conexión especial con las tradiciones colombianas, razón por la cual decidió representar a la Colonia Colombiana en Estados Unidos.