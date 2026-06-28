Promueven un turismo seguro durante las fiestas de San Pedro Para protección de la niñez
Autoridades desarrollan acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad para proteger a niños, niñas y adolescentes.
Neiva
En el marco del plan de seguridad para las fiestas de San Pedro, el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Nacional realizó una jornada de información en el Malecón de Neiva. Durante la actividad, los uniformados entregaron material con la programación oficial de los eventos y brindaron recomendaciones a turistas y ciudadanos.
Las autoridades destacaron la importancia de promover un turismo responsable, invitando a los visitantes a disfrutar de las tradiciones huilenses con respeto y compromiso. Además, se socializaron los principales atractivos turísticos del departamento, fortaleciendo la identidad cultural y la sana convivencia durante la temporada festiva.
El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comento que “a la comunidad y a los turistas a vivir las celebraciones con responsabilidad. Asimismo, recordó que cualquier situación que afecte la seguridad o la integridad de los menores puede ser reportada de inmediato a la línea de emergencia 123 o a la patrulla de Policía más cercana”.
Como parte de la campaña “Ojos en Todas Partes”, la Policía adelantó actividades de sensibilización para prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. En estas jornadas se entregó información para identificar situaciones de riesgo y se promovió la denuncia inmediata de cualquier hecho que vulnere los derechos de los menores.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...