Agencia Nacional de Tierras declara varios días como hábiles para firmar 5.000 millonarios contratos

La Agencia Nacional de Tierras ha conformado 33 comités municipales en el departamento para garantizar la participación campesina en la toma de decisiones y agilizar la titulación de predios rurales.

La Agencia Nacional de Tierras expidió una resolución a través de la cual declaró el sábado 27 de junio, el lunes 29 de junio y el sábado 4 de julio como días hábiles para adelantar actuaciones administrativas, especialmente de gestión contractual, es decir, para firmar contratos.

La entidad argumentó que esto se debe a que cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios vencen el 30 de junio y deben tramitar prórrogas, adiciones, nuevas contrataciones, entre otros.

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Además, también se vencen cuatro contratos de arrendamiento para el funcionamiento de distintas sedes de la Agencia.

Y es que recordemos que el país estaba en ley de garantías por la jornada electoral, pero desde que concluyó la segunda vuelta esta restricción se levantó y nuevamente empezaron las contrataciones.

Esta resolución ha causado controversia en algunos sectores que se preguntan si faltó planeación y eficiencia.

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Incluso Indalecio Dangond, que pertenece al comité de empalme de Abelardo de La Espriella, pidió una auditoría urgente a los entes de control sobre este asunto pues afirmó que esta decisión también podría ser utilizada para desaparecer documentos.