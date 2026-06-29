Agencia Nacional de Tierras declara varios días como hábiles para firmar 5.000 millonarios contratos
La entidad expidió una resolución señalando que muchos contratos se vencen el martes 30 de junio por lo que necesitan tramitar las contrataciones, prórrogas, entre otros, para cumplir las funciones misionales de la entidad.
La Agencia Nacional de Tierras expidió una resolución a través de la cual declaró el sábado 27 de junio, el lunes 29 de junio y el sábado 4 de julio como días hábiles para adelantar actuaciones administrativas, especialmente de gestión contractual, es decir, para firmar contratos.
La entidad argumentó que esto se debe a que cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios vencen el 30 de junio y deben tramitar prórrogas, adiciones, nuevas contrataciones, entre otros.
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Además, también se vencen cuatro contratos de arrendamiento para el funcionamiento de distintas sedes de la Agencia.
Y es que recordemos que el país estaba en ley de garantías por la jornada electoral, pero desde que concluyó la segunda vuelta esta restricción se levantó y nuevamente empezaron las contrataciones.
Esta resolución ha causado controversia en algunos sectores que se preguntan si faltó planeación y eficiencia.
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Incluso Indalecio Dangond, que pertenece al comité de empalme de Abelardo de La Espriella, pidió una auditoría urgente a los entes de control sobre este asunto pues afirmó que esta decisión también podría ser utilizada para desaparecer documentos.
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...