Neiva vive la fiesta del folclor con el gran desfile y la elección de la Reina Nacional del Bambuco

La ocupación hotelera alcanza el 100 % y las autoridades reportan normalidad en la movilidad y la seguridad. Foto Relacionadas.

Neiva

El gran desfile multicolor recorre en la mañana de este domingo la avenida Circunvalación de Neiva, donde miles de asistentes disfrutan de una muestra de música, danza y tradición huilense. Las más de 22 candidatas, representantes de los departamentos de Colombia, participan en este importante certamen cultural.

Más de 300.000 turistas presencian el colorido espectáculo, acompañado por rajaleñas, comparsas y expresiones folclóricas que llenan de alegría las calles de la capital huilense. El desfile transcurre en completa calma y tranquilidad, según el reporte de las autoridades.

Liliana Quimbaya, secretaria de cultura departamental, comento que “en horas de la noche se realizará la velada de elección y coronación de la Reina Nacional del Bambuco, uno de los eventos más esperados del Festival. La ocupación hotelera alcanzó el 100 % en el departamento del Huila, reflejando el éxito de la temporada sampedrina”.

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Las autoridades viales informaron que, hasta el momento, no se han presentado hechos que lamentar y que más de 150.000 vehículos han transitado por las vías de la región durante las festividades. Se tiene previsto que a partir de mañana comiencen a regresar a sus lugares de origen las delegaciones y los turistas que visitaron el departamento.