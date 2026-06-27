Investigan el asesinato de líder comunal de la vereda Motilón, en zona rural de Neiva

Neiva

El homicidio de David Zea Murcia ha generado preocupación entre las comunidades rurales del departamento del Huila. El líder comunal desempeñaba un papel activo como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Motilón y también ejercía como vicepresidente de Asojuntas del corregimiento Río Ceibas, donde era reconocido por su trabajo en favor de la comunidad.

Tras conocerse el crimen, la Unidad Nacional de Protección (UNP) rechazó el asesinato y expresó su solidaridad con los familiares, amigos y habitantes de la región. La entidad informó que Zea Murcia era beneficiario de medidas de protección y anunció que brindará el acompañamiento necesario a las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Luis Humberto soto vicepresidente de la federación nacional de acción Comunal del Huila, comento que “lamentó profundamente la pérdida del dirigente y condenó este nuevo hecho de violencia contra un líder social. La organización hizo un llamado para que cesen los ataques contra quienes representan y trabajan por el bienestar de las comunidades rurales del departamento”.

Finalmente, las autoridades continúan investigando, de los autores intelectuales y materiales y las causas del asesinato del líder, quien era ampliamente conocido por su trabajo de la comunidad, quienes reconocieron el compromiso del líder con su comunidad,