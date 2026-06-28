Armada y Policía capturan en Buenaventura a tres presuntos integrantes de los Espartanos

El caso que busca esclarecer la autoridad con la captura de tres hombres, presuntamente integrantes de los Espartanos en Buenaventura, se registró en el municipio de Buenavista en el departamento del Quindío. Donde según la investigación adelantada, estarían vinculados con la muerte de un ciudadano de nacionalidad colombo-canadiense, así como en el secuestro de su pareja sentimental.

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La captura se dio en el barrio Palo Seco en la comuna 3por parte de las tropas del Gaula militar de Buenaventura y la Seccional de Investigación Criminal SIJIN.

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Además del caso mencionado en el Quindío, eran buscados con orden de captura por otros delitos, explicó el mayor de Infantería de Marina Diego Santamaria, comandante del Gaula Militar Buenaventura. “Quienes eran requeridos por la justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, uso de menores de edad en la comisión de delitos y con concierto para delinquir agravado”.