Mujeres huilenses impulsan la excelencia del café de especialidad

Ha sido determinante en la modernización de la caficultura huilense. Foto Gobernación Huila.

Neiva

En el Huila, la producción de café vive una profunda transformación gracias al creciente protagonismo de las mujeres. Su participación ya no se limita a las labores tradicionales, sino que abarca todas las etapas del cultivo y beneficio del grano.

En el municipio de Gigante, ubicado a poco más de una hora de Neiva, los paisajes de cafetales, plataneras, bosques y guaduales reflejan el trabajo de familias que encuentran en el café su principal sustento.

Daniela Diaz, de Gigante-Huilla, afirmó que “la participación de las mujeres y de los jóvenes ha sido determinante en la modernización de la caficultura huilense. La incorporación de nuevas tecnologías, procesos de producción más eficientes y estrategias orientadas al valor agregado permiten atender las exigencias de los mercados internacionales”.

El resultado de este compromiso se refleja en un café con atributos sensoriales sobresalientes. El trabajo femenino continúa consolidando al Huila como una de las regiones productoras de cafés especiales más importantes de Colombia.