En Neiva, se logró la incautación de más de 116 kilos de marihuana provenían del sur del país

Neiva

Durante el operativo, los investigadores interceptaron un vehículo de color azul que transportaba una importante cantidad de marihuana. Al inspeccionar el automóvil, los uniformados encontraron 47 bolsas plásticas con un peso total de 116,808 kilogramos de esta sustancia, la cual fue incautada de manera inmediata.

En el operativo, la policía capturó en flagrancia a un hombre señalado del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procedimiento se llevó a cabo en desarrollo del Plan Cazador, como parte de las acciones para combatir el narcotráfico en la región.

El coronel, Héctor Betancourt, comento que “el capturado fue puesto a disposición de autoridades competentes, para responder por los delitos que se le atribuyen. Según las autoridades, el cargamento tendría un valor superior a los 230 millones de pesos en el mercado ilegal, lo que representa una significativa afectación económica para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas”.

De acuerdo con las verificaciones judiciales, el detenido registra antecedentes por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Este resultado impide que una gran cantidad de droga llegue a las calles y reiteró el compromiso institucional de fortalecer las acciones contra el delito.